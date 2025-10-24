Ook Factorio krijgt een eigen Switch 2-editie! Factorio Nintendo Switch 2 Edition komt eraan, compleet met verbeteringen speciaal voor de nieuwe console. Dat kondigen de developers aan op de officiële website van de game. Hoewel er nog geen exacte releasedatum is, mogen de we game wel eind dit jaar nog verwachten.

Factorio is een construction and management sim die sinds 2023 te spelen is op de originele Nintendo Switch. De naam verklapt het al een beetje: je moet fabrieken bouwen en managen. Daar komt heel wat bij kijken! Je hebt grondstoffen nodig, maar ook infrastructuur en manieren om je productielijnen te automatiseren. Een flinke dosis creativiteit bij het ontwerpen van je industrie is mooi meegenomen. In de Switch 2 Edition zit alles wat ook in het origineel zit, inclusief de extra Space Age DLC. Daarnaast kun je ook de nodige verbeteringen verwachten, zoals een scherpere resolutie, snelle laadtijden, een variabele refresh rate en de mogelijkheid om grotere bases te bouwen. Als kers op de taart ondersteunt deze nieuwe editie van Factorio ook de muismodus van de Switch 2.

En heb jij Factorio al voor de Switch 1 en wil je upgraden naar deze nieuwe versie? Dat is gelukkig helemaal gratis.