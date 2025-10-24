Releasedatum voor MOUSE: P.I. For Hire

Eerder deze week lieten uitgever PlaySide Studios en ontwikkelaar Fumi Games weten dat de release van MOUSE: P.I. For Hire werd uitgesteld naar begin 2026. Slechts een paar dagen na de betreffende post op X onthullen beide partijen al een concrete releasedatum, namelijk 19 maart 2026. Ook is er een nieuwe trailer gedeeld, die vind je hieronder.

Een jazzy shooter met cartoonachtige elementen

MOUSE: P.I. For Hire is een jazz-gedreven first-person shooter en brengt spelers naar een noir-stad, geïnspireerd door de zwart-witcartoons van de jaren 30. Je kruipt in de huid van privédetective Jack Pepper die een stad vol bendes en corruptie moet zien op te ruimen. De game combineert een gritty noir-sfeer met speelse, cartoonachtige elementen. De visuele stijl is gebaseerd op de bekende rubber hose-animaties van de jaren 30, wat zorgt voor een nostalgische ervaring. Deze stijl in games is al bekend van bijvoorbeeld Cuphead. Je gebruikt een arsenaal aan wapens, power-ups en explosieven om corrupte politici en hun handlangers te verslaan. Vijanden gedragen zich als tekenfilmfiguren, wat een humoristische draai geeft aan de traditionele FPS-gameplay. Neem vooral een kijkje op de website van MOUSE: P.I. For Hire als je meer over de game te weten wil komen.