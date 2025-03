Harvest Moon: The Lost Valley & Harvest Moon: Skytree Village verschijnt in juni

Harvest Moon: The Lost Valley & Harvest Moon: Skytree Village verschijnt in...

Op de Nintendo Switch zijn er al verscheidene Harvest Moon-games beschikbaar. Aankomende zomer zullen er nog twee aan toegevoegd worden: de bundel Harvest Moon: The Lost Valley & Harvest Moon: Skytree Village. Beide games komen oorspronkelijk van de Nintendo 3DS en zullen nu met alle DLC’s worden uitgebracht in een mooie collectie. Dit alles werd afgelopen januari al onthuld, al was het zonder duidelijke release. Nu heeft ontwikkelaar Natsume onthuld dat de release in juni zal zijn. Een specifieke datum zal in de toekomst aangekondigd worden.

Beide games krijgen een stel verbeteringen voor wanneer ze op de Switch verschijnen. Zo wordt de besturing aangepast en zal de ‘user interface’ een update krijgen. En dat is nog niet alles want ook de effecten en textures krijgen een hogere resolutie waardoor het allemaal er iets mooier uit gaat zien.

Kijk jij uit naar Harvest Moon: The Lost Valley & Harvest Moon: Skytree Village? Laat het ons weten in de reacties!