Electrogical komt naar de Switch

Puzzelgame Electrogical krijgt dit jaar een Nintendo Switch-release. Dat bevestigen uitgever Phoenixx en ontwikkelaar Kinjo. Op dit moment weten we alleen dat de game in 2025 uitkomt. Om uit te leggen wat het precies voor game is, kunnen we je beter gewoon de trailer laten zien:

Electrogical is sinds november vorig jaar alleen als early access beschikbaar geweest op Steam, maar maakt nu de overstap naar onder andere Nintendo’s hybride console. Daarbij wordt de early access content aangevuld met 25 nieuwe challenge-levels en 7 trial-levels. En natuurlijk de nodige quality of life-updates. De developers hebben de wensen van de community zo veel mogelijk in acht genomen, maar kozen er daarnaast voor om enkele verrassingen toe te voegen. En terwijl we wachten op de uiteindelijke release voor de Switch, komen er waarschijnlijk nog allerlei features bij. Op Steam zijn de reviews tot nu toe in ieder geval positief, dus laten we hopen dat alle nieuwe toevoegingen Electrological ook zo goed zullen bevallen.