De Switch 2 ondersteunt NFC en Wi-Fi 6

Vandaag is bevestigd dat de Switch 2 NFC en wifi 6 gaat ondersteunen. Dat heeft de website The Verge vandaag bevestigd na het lezen van aanvragen van de FCC Federal Communication Commission. Wi-Fi 6 netwerken hebben een bandbreedte tot 80MHz. Dat is dezelfde hoeveelheid als Wi-Fi achter maakt Wi-Fi 6 daarbij gebruik van technologieën als OFDMA en MU-MIMO die zorgen voor een stabielere en efficiëntere verbinding vooral in netwerken met veel apparaten. Wi-Fi 7 en 6E zijn niet inbegrepen. Tests met de FCC zijn enkel gedaan voor de 2.4GHz en 5GHz netwerken, in plaats van de snellere 6GHz band.

De terugkeer van NFC wijst er natuurlijk op dat Amiibo-ondersteuning terugkeert voor de Switch 2. De documenten wijzen erop dat de NFC-lezer in de rechter Joy-Con zal zitten. Waardoor die op dezelfde plek komt als de huidige Joy-Con’s van de Switch 1. Ook wordt in de documenten bevestigd dat je de Switch 2 kan opladen met de USB-C port aan de onderkant en de bovenkant van het systeem. We wisten al dat de Switch 2 twee verschillende USB-poorten heeft maar hiermee is officieel bevestigd dat je hem op twee manieren kan opladen.

Met deze nieuwe (technische) inzichten hebben we weer wat meer kennis over de Switch 2. Over minder dan een maand op 2 april zullen we nog veel meer leren over de Switch 2. Er wordt dan om 15:00 uur een Nintendo Direct uitgezonden dat in het teken staat van de console. Ben jij blij met de terugkeer van Amiibo op de Switch 2? Laat het weten in de reacties!