Mika and the Witch’s Mountain krijgt gratis update

Mika and the Witch’s Mountain krijgt een derde gratis update genaamd Into the Mount Gaun.

Spelers op de Nintendo Switch kunnen binnenkort nieuwe content verwachten, waaronder drie Zelda-achtige dungeons, twee extra uren gameplay, een nieuw groen heksenoutfit en de mogelijkheid om vrij te vliegen. De update voegt ook nieuwe uitdagingen toe die spelers op de proef stellen en extra geheimen om te ontdekken. Dit maakt de wereld van Mika nog groter en spannender. De nieuwe dungeons, vuur, wind en water, vormen de ultieme beproevingen van de Simiente om Mika’s heksentraining te voltooien. In elke dungeon moet je de top bereiken om een magisch elementenspoor te bemachtigen. Onderweg los je puzzels op en ontdek je vier verborgen geheimen per dungeon. Door alle dungeons te voltooien, ontvang je het groene heksenoutfit, gedragen door avontuurlijke heksen die Mika voorgingen. Dit speciale kostuum ontgrendelt opwaartse vlucht, waardoor Mika met haar bezem omhoog kan vliegen.

De update is vanaf vandaag beschikbaar op pc, met de Switch-release binnenkort. Bekijk hieronder de trailer.