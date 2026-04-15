Nieuwe trailer voor Pragmata – Let op: bevat spoilers!

Twee dagen voor de release van Pragmata deelt Capcom nog een nieuwe trailer. Spelers die uitkijken naar de game en deze zonder spoilers willen spelen, raad ik aan niet verder te lezen én dus vooral ook niet de trailer te bekijken. Voor wie bewust verder leest kan ik nu gerust aangeven dat in deze video een nieuwe Pragmata wordt onthuld. Maak kennis met Eight! Daarnaast laat de trailer ook een aantal andere ontmoetingen zien, die Hugh en zijn androïde metgezel onderweg gaan hebben.

Pragmata is een bijzondere nieuwe IP van Capcom. Volg Hugh, lid van een noodlottig onderzoeksteam, en Diana, een jonge androïde. Zij bevinden zich op een door een malafide AI overgenomen maanbasis. En ze zijn naarstig op zoek naar een manier om terug naar aarde te komen. Tijdens hun zoektocht ontmoeten ze dus Eight – ook een Pragmata. Welke andere mysteries wachten ons duo nog meer op de maan?

In dit sciencefiction-avontuur bestuur je beide hoofdrolspelers tegelijk door middel van unieke gameplay. Vooruitlopend op de release hebben wij de game al mogen spelen. Wellicht heb je de review al gelezen. Zo niet, doe dat vooral want Jorden was erg onder de indruk: ‘Pragmata zit voor mij bij een lijstje voor absolute toppers voor de Switch 2.‘ Dat zegt alles, nietwaar? Voor wie liever zelf een voorproefje krijgt is er een gratis demo te downloaden in de Nintendo eShop.

Pragmata verschijnt op 17 april voor de Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series en pc via Steam. Ben jij van plan deze titel direct op release te gaan spelen? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!