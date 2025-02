Omega 6 The Triangle Stars is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Omega 6 The Triangle Stars is vanaf vandaag te spelen op de...

Sinds augustus 2024 is het bekend dat Omega 6 The Triangle Stars in het Engels naar Nintendo’s hybride console komt. Echter is het wachten inmiddels voorbij en dus kunnen Switch-bezitters in het Westen nu aan de slag met het avonturenspel. De game gaat voor een prijs van €24,99 over de digitale toonbank, al kun je de titel tot en met 10 maart met 40% korting aanschaffen. Heb je liever een fysieke versie? Dan staat die, voor een iets hoger prijsje, gelukkig ook voor je klaar.

In Omega 6 The Triangle Stars beleef je de avonturen van Thunder en Kyla aan boord van hun ruimteschip Omega 6. Deze twee androïden hebben de opdracht gekregen een nieuwe planeet te vinden waar de mensheid verder kan leven. Echter zal het opsporen van een verse thuisplaneet niet gemakkelijk gaan. Thunder en Kyla moeten immers eerst op zoek naar de ultieme schat in een eeuwenoude ruïne om, je raadt het niet, een planetaire lening terug te betalen. Tijdens deze spannende reis kom je op elke planeet voor verrassingen te staan en ontmoet je meer dan honderd buitenaardse wezens.

Ben je benieuwd geworden naar Omega 6 The Triangle Stars? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!