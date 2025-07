Nieuw Super Mario Run-evenement staat in het teken van Donkey Kong Bananza

Vanaf vandaag kunnen Switch 2-bezitters officieel aan de slag met Donkey Kong Bananza. Om de release van het gloednieuwe Donkey Kong-spel te vieren is er sinds 9 uur vanochtend een gloednieuw Super Mario Run-evenement van start gegaan. Je verwacht het misschien al, maar deze staat volledig in het tegen van Donkey Kong Bananza.

Tijdens het evenement is het mogelijk om diverse uitdagingen te voltooien. Als je dit lukt, dan kun je onder andere standbeelden van Donkey Kong en Pauline vrijspelen. Missies kunnen variëren van het verzamelen van een bepaald aantal munten in een level tot een paar Toad-races te winnen. Spelers hebben tot 9 uur op 28 augustus de tijd om alle 27 uitdagingen af te ronden. Let er alleen wel op dat sommige missies niet voltooid kunnen worden als je de gratis versie van Super Mario Run hebt.

Ga jij aan de slag met deze lading missies in Super Mario Run of besteed je liever je tijd aan Donkey Kong Bananza zelf? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!