[Interview] Elizabeth Maxwell, de stem van onder andere Urbosa, Riju en Zephia

Op 8 en 9 maart was Heroes Made in Asia in Utrecht. Het kleine broertje van Dutch Comic Con is volledig gericht op de Aziatische cultuur met verschillende workshops, winkels, eten en natuurlijk gasten. Eén van de gasten van deze editie was Elizabeth Maxwell. De naam zegt je misschien niet meteen wat, maar tijdens sinds 2017 heeft ze in vier Nintendo-games stemmen ingesproken. De bekendste hiervan zijn waarschijnlijk Urbosa en Riju. Deze twee verschenen in 2017 voor het eerst in Breath of the Wild. Later heeft ze nog stemmen ingesproken voor Age of Calamity (Urbosa & Riju), Tears of the Kingdom (Riju & The Lightning Sage) en Fire Emblem: Engage (Zephia & Zelestia).

Wij kregen wat tijd om Elizabeth wat vragen te stellen over haar carriere, tips voor beginners, AI en natuurlijk haar verschillende Nintendo rollen. Het volledige interview kun je hieronder terugzien of beluisteren.