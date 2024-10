[Review] Just Dance 2025 Edition – Lekker veel popmuziek dit jaar!

Het is bijna niet te geloven, maar dit is alweer het vijfde jaar op rij dat ik de review van Just Dance op mij neem. Je zou misschien denken dat ik inmiddels een professionele danser zou zijn, maar dat is nog absoluut niet het geval hoor! Wel geniet ik stiekem nog steeds elk jaar van het spel en het is nog een goede workout ook. Dat is dan ook precies de reden dat ik Just Dance 2025 Edition dit jaar niet over wilde slaan. Zonder dat ik te veel verklap, is er weer iets terug van weggeweest in dit dansspel. Wat dat precies is, dat lees je onder andere in deze beoordeling.

Beweeg je lichaam, voel de beat!

Net zoals de afgelopen jaren, begin ik de review ook nu weer uit te leggen wat Just Dance nou precies is. Want geloof het of niet, maar er zijn nog steeds mensen waarbij Just Dance 2025 Edition hun allereerste Just Dance-spel is. Gelukkig geeft de titel van deze game al weg wat je moet doen, je moet namelijk gewoon dansen! Het is goed om te weten dat jij als speler alle danspasjes niet zelf hoeft te bedenken. Je volgt immers de verschillende choreografieën van de coaches op het scherm. Dit kun je doen met een Joy-Con in jouw hand, maar je kunt evenals gebruikmaken van de Just Dance 2025 Controller-app.

Het volgen van de choreografieën is mogelijk door te kijken naar de coach op het scherm. Echter is het dan, zeker de eerste keer, vrij moeilijk om een goede score te halen omdat je dan regelmatig te laat bent met de danspasjes. Wat makkelijker is, is door regelmatig rechts onderaan het scherm te kijken. Hier zijn immers de zogenoemde pictogrammen te zien, die je steeds met een plaatje laten zien wat de volgende beweging gaat zijn. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is op het juiste moment deze beweging uit te voeren.

Poker Face uit Just Dance 2025 Edition

Uiteraard moet je wel je best doen als jij een goede score wilt behalen. Bij elke move krijg je bovenaan het scherm te zien hoe goed je het doet door middel van de scooreffecten ‘’ok”, “good”, “super”, “perfect’’ en zo nu en dan het speciale scooreffect ‘’yeah’’. Deze woorden zijn een indicatie voor de eindscore die je gaat krijgen. Als je het heel goed weet te doen, dan word je misschien wel een superstar of zelfs megastar genoemd. Als je bovenaan het scherm een kruisje te zien krijgt, betekent dit dat je een danspas hebt overgeslagen. Maar wees dan vooral niet getreurd, want ook dan kun je alsnog een hoge score halen.

Het is weer tijd om jouw eigen playlists te maken!

Hoera, we kunnen eindelijk weer onze eigen samengestelde playlists creëren! Dit konden dansers voor het laatst doen in Just Dance 2022, maar de optie is gelukkig weer terug van weggeweest. Persoonlijk vond ik het altijd wel fijn om mijn eigen afspeellijsten te maken. Op die manier kun je namelijk achter elkaar blijven dansen, zonder dat er verplicht een pauze tussen zit. Bovendien kun je deze lijsten vullen met jouw favoriete liedjes, waardoor je die niet steeds op hoeft te zoeken. Daarbij laat de game je in totaal 30 playlists maken en zit er voor zover ik weet geen limiet aan vast met hoeveel nummers je erin kunt zetten.

De afspeellijsten van het Just Dance-team zijn er trouwens ook nog steeds, al is er geen nieuwe verhaallijn aan Just Dance 2025 Edition toegevoegd. In Just Dance 2023- en 2024 Edition kon je namelijk aan de slag met Enter the Danceverses en Dance with the Swan. Persoonlijk vind ik dit een voordeel aangezien je de intro en outro van de liedjes uit die lijsten niet kon overslaan. De extreme fans van Just Dance zullen ongetwijfeld balen dat de playlist van Just Dance 2024 Edition eindigde met een zogenoemde cliffhanger, maar daar lig ik dus persoonlijk niet wakker van.

Wat is er nog meer nieuw dit jaar?

De afspeellijsten kunnen gemaakt worden als je in bezit bent van Just Dance 2023 Edition, Just Dance 2024 Edition of Just Dance 2025 Edition. Maar er is ook een extra feature waar mensen van deze nieuwe Just Dance-game optimaal gebruik van kunnen maken. Niet alleen kunnen de bewegingen op de reguliere manier geregistreerd worden door middel van de Joy-Con of smartphone, maar dit jaar ook via de camera-controller via de Just Dance 2025 Controller-app. Althans, als je de juiste smartphone hebt… Ik had deze camera-controller-modus graag willen uitproberen voor deze review, maar mijn slimme telefoon was blijkbaar niet slim genoeg omdat die niet compatibel was. Ik begrijp dat deze manier van spelen nog in de bèta zit, al was het wel een beetje teleurstellend. Misschien had Ubisoft deze feature beter tot volgend jaar kunnen bewaren.

Calabria uit Just Dance 2025 Edition Unstoppable uit Just Dance 2025 Edition

Teleurstellend wil ik het volgende niet noemen, want dat is er wel een heel groot woord voor. Het is mij alleen wel opgevallen dat het menu, de plek waar je op zoek gaat naar nummers, dit jaar flink stottert. Ik heb het idee dat dit alleen bij de Switch-versie gebeurt, maar dat is een wilde gok. Mogelijk zijn de haperingen dit jaar erger geworden omdat er, in mijn geval, nu nog meer afbeeldingen van liedjes geladen moeten worden aangezien er inmiddels drie Just Dance-titels in één applicatie zitten. Ik ben dus erg benieuwd hoe dit volgend jaar gaat zijn, al heeft Nintendo dan met een beetje geluk haar nieuwe console uitgebracht.

Dit zijn mijn favorieten van dit jaar!

Dit jaar ben ik erg te spreken over de selectie nummers, ondanks dat Ariana Grande wel super erg de show steelt met in totaal vijf liedjes. Waarschijnlijk ben ik te spreken over de 41 liedjes omdat er dit jaar wat meer popmuziek aanwezig is. Zelf ben ik erg fan van dat genre, maar als je dat niet bent moet je wellicht even naar de volledige tracklist kijken.

Move Your Body uit Just Dance 2025 Edition Stop This Fire uit Just Dance 2025 Edition Control Response uit Just Dance 2025 Edition

Eigenlijk zou ik best wel veel moeite hebben om mijn favoriete nummer van Just Dance 2025 Edition te kiezen, maar ik denk toch dat ik dan op Move Your Body van The Sunlight Shakers uitkom. Dit liedje is niet alleen speciaal voor dit spel gemaakt, maar ook nog eens erg pakkend. Het zal je dan ook niks verbazen dat het uptempo nummer in combinatie met het energieke dansje erg goed werkt. Het is bijna niet te geloven, maar Stop This Fire van Nius, ook gemaakt door Ubisoft, is evenals erg leuk om te spelen. Dit komt mede doordat de coach krimpt en groeit, waardoor de magische wereld om haar heen ook kleiner en groter wordt. Hoewel Control Response van Hyper eigenlijk helemaal niks voor mij is om naar te luisteren, springt het nummer dankzij de extreme visuals op de achtergrond echt wel uit deze editie van Just Dance.

Even origineel als de vorige Just Dance, maar dat is niet erg.

Vorig jaar, tijdens het spelen van Just Dance 2024 Edition, merkte ik op dat de game nog origineler was dan 2023 Edition. Dit jaar is Just Dance 2025 Edition niet origineler dan 2024 Edition, maar het ligt wel op hetzelfde niveau. Als jullie mijn vorige reviews van Just Dance hebben gelezen, dan is het inmiddels wel bekend dat ik enorm fan ben van de stop-motion dansjes. Het zal je dan ook niks verbazen dat ik Sleigh Ride van Mrs. Claus and the Elves erg mooi vind. Daarbij lijkt Play Date van Melanie Martinez wel op een schilderij door het getekende uiterlijk. Wat mij betreft is er aan originaliteit dus geen gebrek.

Sleigh Ride uit Just Dance 2025 Edition Play Date uit Just Dance 2025 Edition SpongeBob’s Birthday uit Just Dance 2025 Edition

Als kers op de taart wordt de 25ste verjaardag van iedereens favoriete gele spons, SpongeBob SquarePants, ook nog eens gevierd in dit Ubisoft-spel. SpongeBob’s Birthday van Groove Century is helemaal in de stijl van de serie ontworpen en er komen vele leuke easter eggs uit Bikinibroek in voor. Zelf heb ik niet zoveel met het liedje en dansje, maar wie had nou verwacht dat we dit jaar samen met SpongeBob en Patrick konden dansen?