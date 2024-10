The Outbound Ghost: Reborn Edition aangekondigd voor de Nintendo Switch

Conradical Games heeft aangekondigd dat The Outbound Ghost: Reborn Edition in 2025 verschijnt voor de Nintendo Switch. Dit vervolg op de originele game biedt een nieuw verhaal en vernieuwde gameplay.

In deze game verzamel en vecht je met Figments, monsters die voortkomen uit je verbeelding. Het gevechtssysteem is verbeterd en draait om slimme strategieën. De stijl van de game lijkt een beetje op de Paper Mario-games gemengd met Pokémon. Je reist door nieuwe gebieden en neemt het op tegen gevaarlijke vijanden, waaronder The Bound One, een sterke tegenstander uit een vorige game. Voor het eerst kun je een band opbouwen met je Figments en samen strijden om de macht van het vagevuur te breken. De game introduceert ook een nieuwe manier om tussen gebieden te reizen via treinstations en bevat een verbeterde visuele stijl.

Heb jij de originele game gespeeld? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.