Er komen drie andere Aero The Acro-Bat games naar de Switch

De originele Aero The Acro-Bat verschijnt morgen in de Nintendo eShop. Nu mensen deze klassieke platformer al bijna kunnen herbeleven heeft indie uitgever Ratalaika Games aangekondigd dat drie vervolgen op deze game naar de Switch komen in 2024. Het gaat om de games: Aero The Acro-Bat 2, Zero The Kamikaze Squirrel, Aero The Acro-Bat: Rascal Rival Revenge. Deze vervolgen moeten ergens in 2024 verschijnen, maar op een exacte datum moeten we nog even wachten.

Aero the Acro-Bat is een platform game die in de jaren 90 verscheen op de SNES en de SEGA Genesis. De games werden gemaakt door Iguana Entertainment en uitgegeven door Sunsoft. Er zijn meerdere vervolgen op verschenen, waaronder degenen die hierboven zijn genoemd. De games werden toen der tijd redelijk tot goed ontvangen en krijgen nu rereleases op alle moderne consoles, waaronder de Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 en de Xbox Series X|S. Heb jij nostalgische herinneringen aan Aero the Acro-Bat en ben jij van plan om met deze rereleases aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!