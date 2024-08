Minami Lane verschijnt 15 augustus voor de Switch

Indie game ontwikkelaar Doot heeft vandaag aangekondigd dat zijn game Minami Lane op 15 augustus verschijnt voor de Nintendo Switch. De ontwikkelaar liet in juni weten dat zijn game een Switch-versie zou krijgen. Bekijk hieronder de laatste trailer voor de game.

In Minami Lane bouw je je eigen straten en zorg je ervoor dat iedereen gelukkig is. Je ziet vervolgens hoe jouw bewoners hun levens spenderen. In de game kies je zelf watvoor winkels, gebouwen en huizen je bouwt en kunt deze volledig aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld ramen winkels, boba cafés en boeken winkels neerzetten. Ook kun je beheren wat er in deze winkels wordt verkocht. Wanneer je aan je dag begint zie je hoe jouw bewoners op je straat reageren en geven vervolgens behulpzame feedback om deze te verbeteren. Hou deze verbeteringen goed in je achterhoofd om je straat de volgende dag te verbeteren.