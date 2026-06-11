Kalanoro komt in augustus naar de Nintendo Switch

In april onthulden New Tales en Red Raketa dat ze de kleurrijke avonturengame Kalanoro naar de Nintendo Switch brengen. Inmiddels weten we ook vanaf wanneer deze muzikale titel te spelen gaat zijn, namelijk 27 augustus.

Kalanoro is geïnspireerd op folklore uit Madagaskar. In deze game speel jij als een schattige Kalanoro genaamd Kalakely. Gekozen door een profetie is het aan jou om de kwaadaardige heks Raneny te verslaan en het land Lemuria te redden. No pressure. Uiteraard heb je magische krachten tot je beschikking, maar daarnaast bestaat je arsenaal vooral uit huishoudelijke artikelen. Verrassend effectief! Om je missie tot een goed einde te brengen, probeer je een groep legendarische muzikanten bij elkaar te brengen. Als band ga je de strijd aan, maar ondertussen moet je je bandleden wel tevreden houden en een band met ze smeden. Hoe beter en populairder jullie worden, hoe groter de kans is dat jullie het kwaad kunnen verslaan.

En bij een game die draait om muziek hoort natuurlijk ook een soundtrack die er staat. Die is samengesteld door artiesten uit Madagaskar, om te zorgen voor die authentieke sfeer die de kleurrijke wereld compleet maakt. Bekijk vooral de nieuwe gamaplaytrailer hieronder en geniet van de soundtrack van JYEUHAIR!