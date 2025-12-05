Netflix wordt eigenaar van Warner Bros. Games als de overname doorgaat

Het nieuws dat Netflix Warner Brothers gaat overnemen voor 82.7 miljard dollar zal je eerder vandaag misschien al gelezen hebben. In dit nieuws werd al duidelijk dat Netflix daarmee de film- en serietak van het bedrijf overneemt en dus de eigenaar wordt van filmreeksen als: Harry Potter, Lord of the Rings en het DC-universum. En tevens ook eigenaar wordt van de streamingdienst HBO Max. Wat echter nog niet helemaal duidelijk werd in dit nieuws is wat er ging gebeuren met de game-afdeling van Warner Bros. Nu heeft een spokesperson bij Warner Bros officieel bevestigd dat Warner Bros. Games hiermee ook onderdeel wordt van Netflix.

Dit zou betekenen dat Rocksteady (Batman Arkham-serie) NeatherRealm Studios (Mortal Kombat & Injustice) TT Games (LEGO) Portkey Games (Hogwarts Legacy) en Avalanche Studios (Just Cause) zodalijk allemaal eigendom worden van Netflix. Alsmede de game studios van Warner Bros in Montreal, New York en San Francisco.

Dit is een gigantische deal met hele grote gevolgen op zowel entertainment als dus ook gamegebied. Netflix geeft aan dat het tussen de 12 en 18 maanden zal duren om de deal rond te krijgen. We zullen het komende jaar zien of alle regulators dit gaan goedkeuren. Als de deal rond is, zullen de aandeelhouders van Warner Bros. $27,75 per aandeel ontvangen, samen met aandelen in Netflix en het bedrijf verwacht tegen het derde jaar besparingen van ongeveer $2–$3 miljard te realiseren.

Wat deze overname van Warner Bros. Games voor Netflix zal betekenen voor onder onder andere Mortal Kombat, Hogwarts Legacy en de toekomstige LEGO en DC-games is nog niet bekend.