[Review] Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – Next-gen op je Switch 2

Laten we beginnen met een geschiedenislesje. Cyberpunk 2077 verscheen in 2020 op de pc en een aantal consoles. De game was het nieuwste project van cd Project Red, de studio achter de welbekende Witcher-videogames. Ervaring met open-world games hadden ze dus wel, maar het was wel echt een radicaal andere setting. Dat niet alleen, de game beloofde ook veel groter en ambitieuzer te worden dan The Witcher 3: The Wild Hunt, iets wat op zichzelf al een behoorlijke opgave was. En achteraf hebben ze daar ook hard voor moeten werken.

De game werd goed ontvangen, maar werd geplaagd door bugs en visuele glitches, iets wat vooral op de consoles erg zichtbaar was. Gelukkig gaf de Poolse game studio niet op, en na verschillende patches en quick-fixes verplaatste de focus zich al snel naar datgene waar de game zijn best op had gedaan: de intense worldbuilding, memorabele personages en uitgebreide RPG-systeem.

Nu heb ik het voor elkaar gekregen om de afgelopen vijf jaar niets van Cyberpunk 2077 mee te krijgen. Nou ja, van de game dan. Ik weet dat het gebaseerd is op een TTRPG met dezelfde naam, en de anime Cyberpunk: Edgerunners heb ik met veel plezier gekeken. Toen ik hoorde dat de game ook als launchtitel op de Nintendo Switch zou verschijnen was ik meteen geïnteresseerd. Wat ik namelijk wel wist was dat de game behoorlijk zwaar was. Zou dit wel goed tot zijn recht komen op de Switch 2? Hoog tijd om eens in de wereld van Night City te duiken.

De wereld van Cyberpunk 2077

Voor iedereen die nog niet bekend is, Cyberpunk 2077 speelt zich af in een wereld die wellicht lijkt op die van ons, maar toch compleet anders is. Hier hebben grote megabedrijven de wereld overgenomen van de democratie, met als gevolg dat hyperkapitalisme de ‘name of the game’ is. Mensen en levens zijn niets meer waard, het gaat alleen nog maar om geld en wat je ermee doet. Steden zijn gebieden waarin men alles doet om te overleven, met de nadruk op alles. Zinloos geweld, seks en drugs, niets is taboe en alles bestaat om geld te verdienen of dat bij andere af te troggelen.

Omdat de wat meer ethische regels van onze samenleving ook zijn weggevallen zijn er daarnaast grote stappen gezet in bio-engineering en andere technologische ontwikkelingen. Praktisch iedereen heeft wel iets verbeterd aan zijn lichaam, en neuroports in je achterhoofd waarmee je chips kan lezen of informatie kan verwerken zijn meer norm dan uitzondering.

Overleven in Night City

In dit alles speel jij als V, een huurling in Night City die ook gewoon probeert te overleven. Behalve de naam kun je vrijwel alles aanpassen aan V, van uiterlijk en geslacht tot achtergrond aan toe. Het is nu eenmaal een RPG, en jij zult V kunnen bouwen op de manier dat jij wilt. Het verhaal is natuurlijk wel hetzelfde: zonder al te veel te verklappen eindig je met het bewustzijn van Johnny Silverhand in je hoofd, een antikapitalistische terrorist.

Deze rol wordt vertolkt door de (nogal herkenbare) Keanu Reeves, en alhoewel dat de immersie aardig breekt hebben ze van Johnny een fantastische eikel gemaakt. Het acteerwerk is nu niet het beste wat er tussen zit, maar het goed geschreven verhaal en de confrontaties tussen V en Johnny maken veel goed. In ieder geval, hoofden zijn niet gemaakt voor twee personen, zelfs niet met al die extra ram die je in je bovenkamer kunt duwen. Je zult dan ook op zoek moeten naar een oplossing, waarbij samenwerking in eerste instantie de enige oplossing lijkt te zijn.

Fantastisch opgezette wereld welke er goed uitziet

En allereerst even dit: de worldbuilding van Cyberpunk 2077 is fantastisch. De wereld is groot, levendig, kleurrijk, donker, onvergeeflijk en al deze dingen tegelijkertijd. Night City is een aanval op je zintuigen, en de Nintendo Switch 2 heeft er absoluut geen moeite mee om dit in al zijn glorie weer te geven. Posters, reclame, televisies, neon effecten, afval, er is altijd en overal een overvloed aan details en er zijn er maar weinig die niet goed tot zijn recht komen. Het was de tweede game die ik probeerde op de nieuwe console, en ik kon in eerste instantie niet geloven dat ik dit op een Nintendo-console speelde. Ik had verwacht dat dit zou draaien als een Kingdom Come Deliverance of de Witcher 3 op de Switch: ontzettend indrukwekkend dat het draaide, maar uiteindelijk meer een flex dan daadwerkelijk een goede manier om te spelen.

Niet is minder waar. Cyberpunk 2077 ziet er goed uit en draait soepel. Ikzelf heb maar een handvol situaties gezien waarin de framedrops daalde, en alhoewel er absoluut hier en daar compromissen gemaakt zijn (ik heb even de PS5 versie en pc-versie bekeken) zal dat niemand echt opvallen die geen ‘performance snob’ is. De game geeft je daarnaast genoeg opties: ik merkte dat de motion blur op sommige plekken wel erg dik bovenop lag, dus die heb ik uitgezet. En ook heb je de mogelijkheid om de game in performance of quality te draaien. Ikzelf heb alles op performance staan, maar zelfs in Handheld vond ik de verschillen tussen die twee best meevallen. Het ziet er gewoon goed uit!

Extreem uitgebreide RPG, bouw zoals jij wilt!

De game is daarnaast gewoon een goede RPG. Naast de extreem goede worldbuilding zit de game vol met interessante personages, een goed verhaal en honderden side quests die om je aandacht schreeuwen. In tegenstelling tot andere RPG’s hoef je niet eens per se op zoek te gaan om deze te vinden. De game speelt zich af in een wereld waarin iedereen een telefoon in zijn hoofd heeft ingebouwd, dus je hoeft maar op een nieuwe plek te komen en de berichten en opdrachten stromen binnen. Ik moet eerlijk zeggen dat dit me eerst wat verwarde: net zoals Night City zelf is meteen zoveel informatie voor handen dat het je kan overweldigen. De wereld is ontzettend groot, je kunt gaan en staan waar je wilt en er zijn zoveel dingen om te doen!

Quests en side quests doe je daarnaast niet voor niets: naast geld zul je hier ook nieuwe wapens, uitrustingen, cybernetic implants en een hele sloot aan andere materialen kunnen verzamelen. Hier komt het RPG-gedeelte keihard om de hoek: jij kunt je personage zo bouwen als je wilt. Achter de standaard attributen (hier Body, Reflexes, Intelligence, Technical Ability en Cool geheten) zitten uitgebreide skill trees die er voor zorgen dat jij Night City onveilig kunt maken op de manier die jij wilt. Vul dit aan met cybernetic implants die elk aspect van je lichaam kunnen verbeteren en het is niet vreemd je te bedenken dat je hier vele uren kwijt aan bent. Of je nu als onstopbare tank met miniguns naar binnen stapt, als melee Ninja messen gooit of achteraf in een hoekje alle camera’s hackt en iedereen van afstand omlegt, de wereld is jouw speelterrein.

Verschillende control schemes

De Switch 2 geeft je daarnaast verschillende control schemes om dat te doen. Cyberpunk 2077 is nu eenmaal een open-world shooter, en alhoewel dat prima kan op consoles komt het nooit zo goed tot zijn recht als een muis. Gelukkig heeft de Switch 2 natuurlijk de muis-functie en op zichzelf werkt dit ontzettend goed. Zelfs met mijn minimale set-up (bank, grote tv, Joy-Con in mouse mode op een boek dat ik toevallig had liggen) speelt het een stuk accurater. Het enige probleem wat ik ermee heb, is dat je de rest van de buttons nog moet gebruiken, en dat kan niet comfortabel in mouse mode.

Daarnaast kun je kiezen voor motion assists, waardoor je bijvoorbeeld zelf melee aanvallen kunt uitvoeren of kunt herladen door met de Joy-Con te zwaaien. Dat is leuk bedacht, maar uiteindelijk iets te gevoelig afgesteld. Toen ik dit probeerde was ik constant aan het herladen of mijn health items aan het gebruiken omdat ik per ongeluk de verkeerde wiebel maakte. Persoonlijk speel ik de dan ook het liefst ‘gewoon’, ofwel grotendeels met de knoppen, geassisteerd door de gyroscope. Ik ben nu eenmaal Splatoon gewend, en naar mijn idee werkt dit hetzelfde. Gewoon het knoppenschema gebruiken om te rennen, springen en gek doen, om daarna met de controller te richten om mijn schot recht te krijgen. Blam, headshot. Werkt perfect.

Is Cyberpunk 2077 aan te raden?

Uiteindelijk kan ik niets anders doen dan deze game aanraden. De game zelf is fantastisch, en als je van extreme setting houdt met donkere (en hilarische) verhalen, goede cinematics en zeer uitgebreide RPG-mogelijkheden kun je met Cyberpunk 2077 niet verkeerd gaan. Is de Switch 2 versie de beste console om op te spelen? Waarschijnlijk niet. Maar het is ook absoluut niet de slechtste. Ik sta er versteld van hoe goed de wereld tot zijn recht komt op de Switch 2, en het feit dat je Night City nu ook ‘on the road’ kunt spelen vind ik nog altijd een plus. Dus heb je hem nog niet gespeeld en ben je op zoek naar een launch titel? Zoek dan niet verder. Je hebt hem gevonden.