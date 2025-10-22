Pikmin 4 krijgt een gratis update

Volgende maand krijgt Pikmin 4 een gratis update. De game uit 2023 zal dan een paar nieuwe features krijgen, en een vernieuwde demo. Je moet niet te veel van de update verwachten. Zo wordt er niets gezegd over een Switch 2 update voor betere graphics dus dat kun je voor nu vergeten. Nee, de game krijgt een photomode waarmee je foto’s tijdens de game kunt maken en die kunt bewerken.

Daarnaast worden er decor Pikmin toegevoegd aan het spel. Deze komen je mogelijk bekend voor van Pikmin Bloom en zitten verstopt op ieder level. Om je een beetje op weg te helpen krijg je hints waar ze zitten. Zodra je ze hebt gevonden worden ze een onderdeel van je squad en bovendien kun je ze naar Pikmin Bloom sturen.

De game krijgt ook nieuwe moeilijkheidsgraden waarbij het lastiger of makkelijker wordt om het spel te voltooien. De makkelijkere modus laat bijvoorbeeld vijanden niet als eerste aanvallen. Perfect voor photo mode of een wat rustigere ervaring van het spel.