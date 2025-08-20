Woolhaven-DLC aangekondigd voor Cult of the Lamb

Uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar Massive Monster hebben nieuwe DLC aangekondigd voor Cult of the Lamb. Woolhaven, zoals de uitbreiding heet, verschijnt ergens in 2026. Na de eerdere updates in 2024 waarbij lokale co-op en veel nieuwe content werd toegevoegd, kunnen spelers dus weer naar nieuwe DLC uitkijken. Bekijk vooral de trailer hieronder om een indruk te krijgen van Woolhaven!

Cult of the Lamb verscheen in 2022 voor o.a. de Nintendo Switch. Je kruipt in de wollige vacht van een bezeten lammetje. Dit enorm schattige babyschaap is gered van een verschrikkelijke afgang door een onheilspellende vreemdeling. Het is aan jou om de schuld terug te betalen. Dit doe je door een gemeenschap op te bouwen. Verzamel middelen om het creëren van gebouwen mogelijk te maken en stap in de meest angstaanjagende kerkers. Maar let op: hier lopen dodelijke insecten rond die wel een hapje lam lusten. Cult of the Lamb zit boordevol verzamelen, gevechten, bouwen en overleven. Ik zeg bewust boordevol omdat de game de afgelopen jaren vele gratis updates heeft gekregen, waarmee de content inmiddels wel is verdubbeld. Lees vooral onze review van destijds om te begrijpen waarom dit een fantastische game is.

Wat vind jij van deze aankondiging? Laat het ons weten in de reacties!