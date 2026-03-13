eShop lekt de releasedatum voor Super Meat Boy 3D

Vorig jaar werd de 3D platformer Super Meat Boy 3D aangekondigd. Super Meat Boy 3D betreft het langverwachte vervolg op de originele indie hit Super Meat Boy uit 2010. Volgens de eShop pagina, die inmiddels offline is gehaald, verschijnt de game al op 31 maart en krijgt deze een bestandsgrootte van 3.1GB.

Belangrijk om te vermelden is dat de ontwikkelaar zelf nog niet heeft gereageerd op dit nieuws. Het kan zijn dat de eShop een foutje heeft gemaakt en de game mogelijk toch later komt. Een grotere kans is echter dat de informatie wel klopt en dat de pagina offline is gehaald, omdat ontwikkelaar de datum binnenkort in een nieuwe trailer wilt onthullen.

Kun jij niet wachten om tientallen keren dood te gaan in deze nieuwe super moeilijke platform-game? Of hou jij het liever bij de Mario’s en de Kirby’s van deze wereld? Laat het weten in de reacties!