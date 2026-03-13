MARVEL MaXimum Collection krijgt releasedatum

Recent kondigde Limited Run Games de game MARVEL MaXimum Collection. Deze collectie kreeg toen nog geen releasedatum mee, maar daar is nu verandering in gebracht. Op 27 maart 2026 zal de game op de Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series en pc verschijnen. Daarnaast zullen er fysieke versies te pre-orderen zijn via verschillende wegen. Er is een retailrelease via verscheidene winkels in Europa en een Amerikaanse release via Limited Run Games. De pre-orderperiode bij Limited Run Games loopt van 27 maart 2026 tot 24 mei 2026. De trailer met de aankondiging van de releasedatum vind je hieronder.

Deze collectie bundelt zes klassieke games. Het gaat om X-Men: The Arcade Games, Captain America and The Avengers, Spider-Man/Venom: Maximum Carnage, Venom/Spider-Man: Separation Anxiety, Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revende en Silver Surfer. Daarnaast zijn er extra features toegevoegd, zoals een archief, muziekspeler, museum, schermopties en meer. Bovendien kan je gebruik maken van de rewind-functie en save states.

