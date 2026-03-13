Nieuwe beelden opgedoken van Elden Ring op de Switch 2

Verschillende game websites delen momenteel previews voor de Switch 2-versie van Elden Ring. De Switch 2 -versie van Elden Ring werd vorig jaar tijdens de Switch 2 presentatie al aangekondigd. Later in het jaar mochten verschillende journalisten al op de Gamescom met deze port aan de slag. Velen van hen waren toen echter niet over deze port te spreken. De game draaide daar naar verluidt erg slecht op Nintendo’s hybride console. GameSpot heeft nu in een nieuwe video 7 minuten gameplay van Elden Ring gedeeld. Deze beelden kun je onderaan dit artikel bekijken. In de beelden draait de game erg soepel op 30fps in handheld-modus. Het lijkt er daarmee op dat FromSoftware de performance issues heeft opgelost. De media outlets die met de verbeterde Switch 2-versie aan de slag zijn geweest hebben deze 15 minuten mogen spelen en waren er grotendeels positief over. Het is te hopen dat de hele game dit niveau behoudt. Wanneer Elden Ring naar de Switch 2 komt is nog niet bekend.

