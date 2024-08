Europa komt in oktober naar de Nintendo Switch

Eerder dit jaar werd er in april tijdens een Indie World Showcase bekendgemaakt dat Europa naar Nintendo’s hybride console gaat komen. In de tussentijd konden we met z’n alle aan de slag met een gratis demoversie, maar vandaag is de releasedatum van het spel eindelijk aangekondigd. Daardoor weten we dat deze game op 11 oktober te spelen is op de Switch.

Europa is een vredig actie-platformspel, dat zich afspeelt in een adembenemende wereld. In het paradijs is trouwens genoeg te verkennen. Al lopend, klimmend en vliegend zul je onder andere namelijk meren, graslanden en bergen tegenkomen. Daarbij is het mogelijk om in de lucht momentum op te bouwen en kun je tijdens jouw reis verschillende puzzels oplossen.