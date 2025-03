Twilight Monk krijgt releasedatum en nieuwe trailer

2.5D metroidvania Twilight Monk heeft een releasedatum gekregen. Dat heeft studio Gravity Games Arise door middel van een nieuwe trailer bekend gemaakt. Dat de game naar de Switch zou komen wisten we al een jaartje, al was het lang onduidelijk wanneer de titel op Nintendo’s hybride console zou verschijnen. Daar is nu dus verandering in gekomen, aangezien we nu weten dat de game zowel op Steam als de Switch op 27 maart zal verschijnen. De trailer kun je hieronder bekijken.

Twilight Monk is een handgetekend 2.5D actie avontuur, die een metroidvania met RPG elementen en een enorme wereldkaart mengt. Het verhaal speelt zich af in het land Speria, welke gehuld is in duisternis. Monsters hebben hier vrij spel, en de weinige overlevenden die er zijn zijn allemaal gevlucht naar het Crescent Isle klooster. Ze hopen hier hoop en begeleiding te krijgen van de monniken die er leven. Jij speelt als Raziel Tenza, een afstammeling van de Twlight Monks. Het is aan jou om de verrader Nox te stoppen en de vrede in het land te herstellen, maar dat valt nog niet mee. Naast de enorme problemen in de wereld zijn namelijk ook de monniken in het klooster niet eensgezind meer…