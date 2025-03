Cookie Cutter Overkill Edition krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Net een week geleden berichtte we nog over de Cookie Cutter Overkill Edition, die net was aangekondigd. Deze game, een handgetekende 2D metroidvania, zou niet alleen naar de Switch komen, maar zou daarbij ook nieuwe content en gameplay mechanieken bevatten. Wat wou het bedrijf nog niet zeggen, maar daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen. Een nieuwe trailer is namelijk verschenen, met niet alleen de releasedatum voor de game, maar ook meer informatie over de nieuwe mechanieken. Zo geeft de trailer aan dat er nieuwe cinematics zijn, nieuwe easter eggs, nieuwe en langere combo’s en dat de game bijna volledige voice acting heeft gekregen. En daar hoeven we niet eens zo heel lang op te wachten, want de game verschijnt al op 27 maart. De trailer die dit allemaal laat zien kun je hieronder bekijken.

Waar gaat Cookie Cutter over?

Cookie Cutter speelt zich af in een post-apocalyptische wereld. Voorheen was het ook al geen pretje, aangezien deze dystopische wereld geleid werd door een ego manische leider die vastbesloten was de geheimen van het universum te ontrafelen. INFONET beloofde een utopia gebouwd door onverwoestbare androids genaamd “Denzels.” dit was een leugen. 200 jaar later en de wereld is aan het verrotten. De mysterieuze Red Seed is gestolen en Raz, een overgelopen monteur, doorzoekt een geheim lab. Hij vind daar de Denzel Cherry, in elkaar geslagen en voor dood achtergelaten, terwijl ze wanhopig aan haar leven vastklampt. Haar maker, en de liefde van haar leven Dokter Shinji Fallen, is ontvoerd. Cherry wil wraak op diegene die dat gedaan heeft, en alles en iedereen die er in haar weg staat. Ga met haar mee terwijl ze het massieve ‘Megastructure’ verkent en de eindeloze legers van INFONET op alle mogelijke manieren een kopje kleiner maakt.