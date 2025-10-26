Everybody’s Golf Hot Shots had bijna een romancesysteem met je caddy

In een recent interview met het Japanse tijdschrift Famitsu hebben de ontwikkelaars van Everybody’s Golf Hot Shots een opvallend detail gedeeld: er was bijna een romancesysteem met je caddy opgenomen in de game.

Hoofdproducent Tomokazu Fukazawa vertelde dat er tijdens de ontwikkelfase plannen waren waarbij “je caddy zijn of haar gevoelens aan je zou opbiechten op de golfbaan.” Uiteindelijk is dat idee geschrapt vanwege een gebrek aan tijd en budget. Samen met producer Takafumi Takemoto besprak Fukazawa hoe het team zich richtte op het creëren van een gezellige, speelse sfeer. Spelers konden samen golfen op banen vol verrassingen, zoals bommen, panelen en kaarten waarmee je je eigen personage kunt versterken of andere spelers kunt dwarsbomen. Hoewel het romancesysteem nooit is toegevoegd, bleef er wel iets van het oorspronkelijke idee over. Volgens Fukazawa is dat terug te zien in de “affection” mechaniek: een subtiele band tussen speler en caddy die nog steeds een rol speelt in het spel. Het is interessant om te bedenken dat Everybody’s Golf Hot Shots bijna een romantische kant had gekregen compleet met liefdesverklaringen midden op de greens.

Wat vind jij van deze beslissing? Laat het weten in de reacties!