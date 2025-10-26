Satisfye ZenGrip 2: de beste grip voor de Nintendo Switch 2

Het was een druk jaar voor accessoires rond de Nintendo Switch 2. Verschillende merken brachten hun eigen grips en cases op de markt, van de Genki Attack Vector tot de dbrand Killswitch. Na flink wat testen (en een lege portemonnee) lijkt er eindelijk een winnaar te zijn: de Satisfye ZenGrip 2.

Door wat vertragingen in de verzending hebben spelers er even op moeten wachten, maar volgens velen was het dat waard. Waar eerdere grips vaak één groot nadeel hadden ze pasten niet in het officiële dock blinkt de ZenGrip 2 juist daar in uit. Je kunt je Switch 2 gewoon docken zonder iets te hoeven verwijderen. Ook qua comfort scoort de grip hoog: hij ligt stevig in de hand en voelt premium aan, vooral als je grotere handen hebt. De Slim Bundle is de beste keuze, met een handige draagtas waarin ook een oplader, games en een powerbank passen. De grip zelf zit vrij strak om de console, maar dat zorgt juist voor een veilige pasvorm. Kortom, de ZenGrip 2 is eenvoudig, comfortabel en volledig dockable precies wat veel Switch 2 bezitters zochten. Satisfye levert hiermee misschien wel de beste grip op de markt.

Ga jij deze grip proberen? Laat het weten in de reacties!