Final Fantasy VII Remake Intergrade krijgt launch trailer

Vanaf vandaag kunnen we aan de slag met het eerste deel van de remake van Final Fantasy VII op de Switch 2. Onze Jorden mocht al eerder met deze remake aan de slag en deelde zijn bevindingen met de game afgelopen donderdag op onze site. Om de Switch 2 release van de game te vieren heeft Square Enix nu een launch trailer van de game gedeeld op hun YouTube kanaal. De trailer is onder dit artikel te bekijken.

In Final Fantasy VII Remake speel je met Cloud een ex-soldaat en de rebellen van Avalanche om het op te nemen tegen Shinra. Het eerste deel in deze remake trilogie pakt een deel van het verhaal, namelijk het Midgar gedeelte, en gooit dit in een compleet nieuwe ervaring ten opzichte van het origineel. Nieuw in deze versie is een Streamlined Progression feature. Dit is een soort easy mode die spelers unlimited, hp, mp, Limit Break en ATB geeft. Hierdoor kun je zonder moeite je krachtigste aanvallen achter elkaar gebruiken. Mocht je de game echt voor het verhaal willen spelen dan kan dit daarmee een waardevolle toevoeging zijn.