Niantic verkoopt mogelijk hun game divisie, waaronder dus Pokémon Go en Pikmin Bloom

Het is bijna niet voor te stellen, maar dit jaar is het alweer negen jaar geleden dat Niantic met Pokémon Go kwam. De op locatie gebaseerde game liet je oorspronkelijk alleen Pokémon vangen van de eerste generatie en meteen enorm populair geworden. Iedereen speelde wel Pokémon Go. De applicatie levert nog ieder jaar miljoenen op en is ondertussen veel uitgebreider geworden. In 2021 verscheen er nog een Nintendo samenwerking met Pikmin Bloom. Hoewel die minder groot is geworden loopt die nog wel goed. Echter, het lijkt er op dat Niantic er mogelijk klaar mee is.

Volgens een rapportage van Bloomberg staat Niantic klaar om hun gehele game divisie te verkopen. Dit aan de Saudi-Arabische Scopely, een bedrijf achter onder andere Monopoly Go. Volgens ingewijden zou met de deal ongeveer 3,5 miljard Amerikaanse Dollar gemoeid zijn en kan de aankondiging de komende weken kunnen gebeuren.

Wat de deal precies zal inhouden is onbekend, of de huidige ontwikkelaars dan meeverhuizen is ook niet bekend. Bovendien hoef je ook niet te verwachten dat de huidige trend van veel betaalde elementen teruggedraaid zal worden. Scopely heeft namelijk een bewezen track record met veel microtransacties.