Nieuwe beloningen beschikbaar in de My Nintendo Store

Zijn er nog lezers zonder een account bij Nintendo? Dat is zonde, want met een account kun je platina punten sparen en daarmee leuke goodies scoren. Recent zijn er weer nieuwe dingen toegevoegd in de My Nintendo Store!

The Legend of Zelda-tas

In de My Nintendo Store is er van alles te krijgen. Van Nintendo-games tot aan allerlei toffe merchandise. Waar aan de meeste producten een prijskaartje hangt, is er ook een plek waar dat niet zo is. Hier wissel je jouw gespaarde platina punten in voor exclusieve goodies. Denk aan een Pikmin-theedoek, een Kirby-muismat of diverse posters van verschillende games. Doorgewinterde spaarders zullen deze producten vast al hebben gekocht. Gelukkig voegt Nintendo met regelmaat nieuwe goodies toe. Deze keer is dat een The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom-totebag. Voor 600 platina punten (en 2,99 euro aan verzendkosten) kan deze van jou zijn.

Overigens kun je voor 350 platina punten ook nog cadeaulinten van Super Mario of Pikmin aanschaffen. Handig zo vlak voor de kerstdagen.