My Nintendo Store voegt Japanse Donkey Kong merchandise toe

Sinds een paar maanden heeft Nintendo verschillende producten van grote franchises toegevoegd aan hun online pop-up winkel. Zo hebben ze onder andere eerder Super Mario en Pikmin al aan het assortiment toegevoegd. Het unieke aan deze producten zijn dat ze alleen via deze online winkel te verkrijgen zijn. Ze komen namelijk uit de officiële winkels van Nintendo in Tokyo, Osaka en Kyoto. Nu is het dus tijd voor iedereens favoriete aap, Donkey Kong.

In totaal zijn er zes producten toegevoegd. Zo heb je een fleecehoodie met een Donkey Kong-design, een fleecetrui met Diddy Kong-design, twee tasjes en twee sleutelhangers. De producten kostten tussen de € 14,99 en € 59,99. Hieronder kun je de afbeeldingen en prijzen zien, en hier kun je de producten uitgebreider bekijken of bestellen.

