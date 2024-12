Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer is nu te spelen op de Nintendo Switch

We hebben er sinds afgelopen zomer even op moeten wachten, maar vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters eindelijk aan de slag met het derde Fitness Boxing-spel. Om dat te vieren heeft Nintendo of America een bijpassende releasetrailer vrijgegeven, welke je verder in dit artikel kunt bekijken. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer gaat voor een bedrag van €49,99 over de toonbank, zowel fysiek als digitaal. De titel is onder andere te koop bij de My Nintendo Store. Als je deze game bij die officiële online Nintendo-winkel wilt bestellen, dan kun je dat via deze link doen.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer biedt verschillende manieren om te spelen. Zo kun je niet alleen kiezen uit één van de zes trainers, waarvan er twee nieuw zijn, maar mag je ook op de maat slaan op 30 verschillende nieuwe liedjes. In deze titel is het mogelijk om aan een fitnessreis te beginnen, maar als dat iets te intensief klinkt, dan staat er ook een trainingsroutine voor je klaar. Tevens kun je statistieken van andere spelers over de hele wereld bekijken.

