Exemplaren van Resident Evil Requiem veel te vroeg verstuurd

Resident Evil Requiem komt op 27 februari uit maar fans kunnen beter goed opletten voor mogelijke spoilers die al eerder kunnen opduiken. Op Reddit zijn berichten verschenen dat de eerste exemplaren van het spel nu al verstuurd zijn en daarmee dus behoorlijk ver voor de release op de deurmat belanden. Dat zou zomaar eens kunnen zorgen voor ongewenste spoilers. Juist bij Resident Evil ligt dit behoorlijk gevoelig. Wie écht van het verhaal wil genieten, wordt dus aangeraden goed op te letten voor spoilers.

Via Reddit liet user scott1swann in de subreddit GamingLeaksAndRumours weten dat er nu al exemplaren van Resident Evil Requiem op de post zijn gegaan. Op zich natuurlijk niets nieuws, dergelijke dingen zien we helaas wel vaker voorbij komen. Ben je een fan van de serie? Pas dan wel extra goed op voor spoilers!

Ga jij eind van de maand aan de slag met het nieuwste deel uit de Resident Evil-serie? Laat het ons hieronder weten! Mocht je nog twijfelen, dan kun je onze preview hier lezen.