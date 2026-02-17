Demo beschikbaar voor Ariana and the Elder Codex (Switch)

Over iets meer dan een maand, op 24 maart, verschijnt Ariana and the Elder Codex ook bij ons in het Westen voor de Nintendo Switch. Voor wie nieuwsgierig is naar deze side-scrolling platformer is er sinds vanavond een gratis demo te downloaden in de Nintendo eShop. De demo introduceert de missie van bibliothecaresse Ariana en plaatst de speler in de Codex van de Aarde, een van de Zeven Helden Codices die al vroeg in het volledige spel toegankelijk is. Om door de Codex te reizen kunnen spelers verschillende magische spreuken en vaardigheden gebruiken. Onderweg komen ze uiteraard ook de nodige vijanden tegen.

Lukt het Ariana om de Zeven Helden Codices te herstellen?

Ariana and the Elder Codex is ontwikkeld door Compile Heart and Hyde en kwam afgelopen augustus al in Japan uit. Daar heeft de game een iets andere naam, namelijk Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes. In de game volg je het verhaal van bibliothecaresse Ariana, wiens missie het is om de Zeven Helden Codices te herstellen. Deze zijn namelijk aangepast en vanwege de verschrikkelijke schade aan de boeken is alle magie uit de wereld verdwenen. Het is aan Ariana om speciale ‘Librarian Magic’ te gebruiken waarmee ze de boeken kan ingaan, om deze van binnenuit te repareren. Hier liggen alleen nogal wat vijanden op de loer, en ook de beschermers van het boek zien Ariana als een bedreiging. Zal het haar lukken de boeken te repareren?