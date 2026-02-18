Gratis update Mini Motorways voegt een Zuid-Afrikaans level toe

Het is alweer even geleden dat Mini Motorways uitkwam op de Nintendo Switch te spelen. Toch wordt het spel vandaag de dag nog steeds ondersteund. Fans zullen dan ook blij zijn om te horen dat er een nieuw level toegevoegd is, in de vorm van Kaapstad, dankzij een gratis update. In het level plaats je wegen en bouw je tunnels en bruggen in één van de grootste steden van Zuid-Afrika. Net als alle andere levels levels in deze game, heeft ook Kaapstad vier verschillende modi: klassiek, eindeloos, expert en creatief.

Verder heeft ontwikkelaar en uitgever Dinosaur Polo Club laten weten dat er nog meer aan zit te komen in 2026. Zo zal er ergens in juni nóg een nieuw level komen inclusief toevoegingen aan de creatief-modus. In december zal er wederom een ander level klaarstaan. In september zal er ook iets gebeuren, maar dat is nog een verrassing voor de community!

Maak (opnieuw) kennis met dit spel

Heb je ooit wel eens in de file gestaan en vond je dat vervelend? Doe er dan wat aan! In het strategische spel Mini Motorways maak je namelijk zelf wegen voor alsmaar een groeiende stad. Herontwerp en plaats verschillende wegen zodat iedereen zonder vertraging netjes op zijn of haar bestemming kan aankomen. Gaat het jou lukken om de stad voor een lange tijd in beweging te houden en één groot verkeersnet op te bouwen?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag onze review lezen? Dan kan dat hier. Als je liever alleen wilt zien hoe Kaapstad er in deze titel uitziet, dan staat onderstaande trailer voor je klaar!