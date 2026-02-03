[Preview] Resident Evil Requiem – port lijkt uitstekend te worden

Hoewel Resident Evil al een tijd op de oorspronkelijke Switch te spelen was door middel van een Cloud-ervaring, was dat geen geweldige optie. Dankzij de Switch 2 komt daar echter verandering in. Vanaf 27 februari kun je namelijk Biohazard en Village op het apparaat spelen, maar ook de gloednieuwe Requiem. Naast het zevende en achtste deel komt dan ook het allernieuwste deel, Resident Evil Requiem, uit en wij hebben hem alvast kunnen proberen. En naast dat Pragmata erg goed werkt op de Switch 2, was ook deze demo een uitstekende ervaring.

Mijn eerste ervaring met Resident Evil Requiem was alweer een paar maanden geleden toen ik op gamescom de PS5-versie kon proberen. Toen was ik eerlijk gezegd niet zo onder de indruk. Helaas was op sommige plekken de belichting of de HDR echt niet goed afgesteld. Hierdoor zag ik zelfs met lichtbronnen niet heel veel. Gelukkig was daar niets van over toen ik de demo op Switch 2 speelde.

Vanaf het eerste moment al spanning

Zoals we ondertussen weten zal Requiem twee hoofdpersonages hebben. Niet alleen keert Leon Kennedy terug, ook speel je met Grace Ashcroft. Grace is een nieuw personage, maar is wel de dochter van een oude bekende in de serie, Alyssa Ashcroft. De demo die wij konden spelen was dezelfde als die op events is getoond en je speelt als Grace die wakker wordt op een onbekende locatie.

Druipend van het zweet word je wakker. Je zit ondersteboven vast aan een ziekenhuisbed terwijl je bloed door een naald in een glazen fles komt. Hoe je hier beland bent weet je niet en na een korte periode weet je jezelf te bevrijden en begint de demo. De opzet van de demo is opzich erg simpel. Je moet een metalen hek zien te openen, maar hiervoor heb je een zekering nodig. Deze zit natuurlijk weer op een andere manier buiten je bereik.

Hoewel je met niets begint vind je al snel een paar nuttige voorwerpen zoals een sleutel voor een deur, een glazen fles om te kunnen gooien en een aansteker. Deze laastste is dus echt een dubbelzijdig zwaard. Het helpt je goed om in donkere omgevingen te zien, maar aan de andere kant wordtt het monster wat in de demo zit hier wel door aangetrokken.

De gameplay wordt uitstekend opgezet en door de geluiden en effecten is de spanning al om te snijden. Nu heb ik helaas niet kunnen testen met een surround set, maar ook met een stereo headset was het al erg goed gedaan. Zeker zodra je voor het eerst het monster tegenkomt begint het echte kat-en-muisspel. Ieder geluidje lokt het monster naar je toe dus op je gemak een puzzel oplossen is dan ook niet mogelijk. Bovendien naar mate je vordert zijn eerdere veilige havens geen optie meer. Hoe dan ook verwacht ik dat de gameplay uitstekend zal zijn voor de fans.

Game ziet er uitstekend uit

Capcom weet de kracht van de Switch 2 goed te gebruiken. Dat bleek tijdens ons bezoek aan Nintendo bij Pragmata, maar ook Requiem is al een uitstekende ervaring. De belichting in de demo zat goed in elkaar, de HDR werkte uitstekend met de donkere gangen en dat was extra goed te merken met kleine lichtbronnen zoals de rode lichten.

Qua graphics zie je over het algemeen ook dat Capcom veel uit de Switch 2 heeft weten te persen. De meeste details zijn nog steeds aanwezig en zien er niet al te wazig uit. Echter, op sommige onderdelen zie je wel dat de Switch 2 wat inlevert. Vooral details in de haren val het op dat het er minder realistisch uitziet. Wat hier ook opviel is dat de framerate hoger lijkt dan 30 fps en bovendien erg stabiel is.

Helaas heb ik voor Requiem de handheld versie niet kunnen proberen. Hier kan ik dan ook niet voor zeggen hoe die draait. Bovendien geldt ook voor deze game wel de disclaimer dat dit gaat om een demo en uiteindelijk kan de volledige game zo goed kan werken, maar ook beter of slechter.

Voorlopige conclusie

Hoewel ik zelf geen groot fan ben van horror, ben ik wel onder de indruk van de game op de Switch 2. Hoewel je zeker wat mindere graphics hebt tegenover de PS5, is de game nog steeds erg mooi om te zien. De wereld, de belichting en details zien er goed genoeg uit om mooi mee te draaien met de andere versies. Nu moet ik wel zeggen: ik heb alleen op de tv kunnen testen, dus hoe het op de handheld is kan ik nog niets over zeggen. Gelukkig lijkt de framerate in elk geval erg stabiel. Als je van Resident Evil houdt en een Switch 2 hebt, lijkt het alsof je zeker niet bang hoeft te zijn voor een miskoop.