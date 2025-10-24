[Preview] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – speelt vlekkeloos

Over twee weken verschijnt Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Het is een bijzondere titel, zo is het de derde game van Hyrule Warriors, de tweede Hyrule Warriors in The Era of the Wild en van alle vier de Era of the Wild games chronologisch gezien de eerste game. Nu vind ik Hyrule Warriors ondanks de vaak matige performance vaak erg goed in elkaar steken dus ik was al enthousiast, maar na het spelen nog meer.

Het originele Hyrule

Hoewel Hyrule over de tijdlijn van de Zelda-franchise vele malen heeft bestaan is die van The Era of the Wild weer een apart geval. Oorspronkelijk gesticht door de Zonai Rauru en de menselijke Sonia waarna er velen volgden. In Tears of the Kingdom wordt Zelda naar deze tijd teruggestuurd en dit spel moet het verhaal van die periode vertellen. Van Zelda die aankomt in het verleden tot en met het sealen van Ganondorf onder Hyrule Castle en mogelijk zelfs nog wat erna. Het moet echt het canonical verhaal zijn, dus er zullen waarschijnlijk niet te veel verrassingen zijn. Dit in tegenstelling tot Age of Calamity waar de game een alternatieve tijdlijn maakte.

Helaas heeft de demo niet heel veel van het verhaal getoond, maar het gaf wel een kleine blik naar scènes en daarvan moet ik zeggen was de kwaliteit al erg netjes. Het waren wat rustigere momenten met meer gepraat dan actie, maar het gaf wel aan dat ook deze game meer diepgang krijgt dan alleen vechten.

Gameplay voelt fris aan

Ik heb over de jaren heen verschillende Warriors-games gespeeld. Ook buiten die van Hyrule Warriors en ik moet zeggen deze gameplay voelt fris, diepgaander en diverser aan dan de meeste anderen. Zo zijn er stukjes in de gameplay waar je normaal loopt terwijl er verhalende gesprekken bezig zijn, een grote verandering van andere games waar het allemaal rennen van punt A naar B is om de volgende objective te behalen. Hoe vaak dit in de volledige game gaat gebeuren moet nog blijken, maar het is interessant om wat meer variatie in verhaalvertelling te zien hier.

De gevechten zijn ook weer een stapje vernieuwd. Op dit moment had ik natuurlijk, maar beperkte toegang tot de mechanics, maar ik kreeg wel al een idee hoe Zonai Devices de gameplay omgooide. Zo had de demo een Flame Emitter en een Time Bomb en ze werkten eigenlijk precies zoals in Tears of the Kingdom. Door een knopcombinatie kon je er één actief maken en dat kon dan gebruikt worden tot je batterij leeg was. Het was wel een beetje gek om in een normaal zo’n snelle game rustig met een vlammenwerper in je handen rond te lopen en vele vijanden te verslaan, maar het is goed om te zien dat de apparaten terugkeren hier.

Basisgameplay ook vernieuwd

De kern van de gameplay heeft ook wat aanpassingen gekregen. Zo heb je nu Unique Skills die je kunt activeren, een beetje zoals de special moves bij vorige games, maar toch net wat anders. Niet alleen heb je verschillende met verschillende range en effecten, na het gebruiken laadde die weer op door middel van tijd. Niet meer door genoeg vijanden te verslaan. Opvallend is dat ieder personage hier ook wel echt uniek in voelt. Zo gebruikt Zelda haar lightpower en Mineru maakt gebruik van haar technologie. Net als in Age of Calamity keert Magic niet terug, wat ook logisch is, aangezien het in de normale games ook niet zit.

Wat een enorm gave toevoeging is, zijn de Sync Attacks. Als een speciale balk voor twee personages oplaadt kunnen ze samen een speciale extra sterke aanval starten. De demo gaf mij drie speelbare personages: Zelda, Rauru en Mineru en alle drie de personages konden met elkaar zo’n aanval doen en ieder was uniek. Zo kunnen Zelda en Rauru samen lichtstralen afschieten die je individueel kunt besturen. Hebben Zelda en Mineru dat je Mineru’s Construct bestuurt en daarmee aanvalt voor een periode van tijd. Terwijl Rauru en Mineru juist weer een heel andere opbouw heeft. Ik hoop wel dat Koei Tecmo alle combinaties mogelijk maakt en ze ook echt allemaal uniek laat aanvoelen, maar tot nu toe vind ik het erg gaaf.

Naast dat je zelf kunt levelen kun je je game-ervaring nog bepalen, doordat je wapens ook levelen en volgens het menu ook nog geheime elementen kunnen hebben. Wat precies weet ik niet, maar het viel op dat er zes sloten onder het wapen staan. Bovendien kun je je Actions aanpassen. Hierdoor kun je dus meer Unique Skills kiezen of meer Zonai Devices.

Uitstekende performance

Ik had niet verwacht dat ik dit ooit zou schrijven over Hyrule Warriors. Ik ging er eigenlijk stiekem van uit dat ze allemaal met hun haperingen zouden komen, maar tot nu toe ben ik positief verrast. De game haperde zo goed als niet met de demo en ik zag ook meer vijanden tegelijkertijd op mijn scherm. Het waren wel vooral grunts en er gebeurde nog niet zo heel veel wat echt flashy was afgezien van de Sync Attacks, maar het draaide al stukken beter.

Natuurlijk even afwachten tot de volledige game

De demo die wij konden spelen gaf een erg klein gedeelte van het spel prijs, maar het is wel genoeg voor mij om nog enthousiaster te worden voor het spel. Hoewel ik van de Hyrule Warriors-games houd, zijn ze vaak qua performance minder en dat was hier totaal niet het geval. Bovendien waren de nieuwe mechanics zeker een positieve ervaring. Het is dus even afwachten of de volledige game dit volhoudt en of er naast de standaard verhaallijn genoeg te beleven valt.

