Ninja Gaiden: Ragebound is aangekondigd voor de Nintendo Switch

Dotemu, The Game Kitchen en Koei Tecmo hebben samen Ninja Gaiden: Ragebound aangekondigd. Dit gloednieuwe 2D-actiespel komt in de zomer van 2025 uit op de Nintendo Switch. Het wordt ontwikkeld door hetzelfde team achter Blasphemous.

Ninja Gaiden: Ragebound combineert het beste van twee werelden: de klassieke gameplay en verhalen uit de 8-bit Ninja Gaiden-games en de intensiteit van de moderne 3D-versies. Het resultaat is een episch avontuur in een heruitgevonden wereld van de iconische serie. Het verhaal volgt Kenji Mozu, een jonge ninja die de Hayabusa Village moet beschermen. Terwijl Ryu Hayabusa in Amerika is, breekt de barrière tussen de menselijke en demonische werelden, waardoor een leger van monsters wordt losgelaten. Met strakke gameplay, verbluffende pixel-art en een nostalgische sfeer biedt Ragebound een geweldige uitdaging aan!

Ben jij een Blasphemous fan? laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.