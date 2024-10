Ties: Soul Link komt naar de Switch

Game-ontwikkelaar North Tokyo werkt aan een Switch-versie van de game: Ties: Soul Link. Ties: Soul Link is een 2D-metroidvania die actie en RPG-elementen combineert met platform-gameplay. Een specifieke periode waarop de game verschijnt is echter nog niet bekend. De game is aangekondigd middels een trailer die je hieronder kunt bekijken.

Ties: Soul Link gaat over een wereld die langzaam afsterft in het jaar 2097. In dit verhaal volg je Kiro en Cloe die nadat een tragisch incident hen scheid, te maken krijgen met een bloederige en meedogenloze omgeving. Zwak en wanhopig moet Kiro Cloe zien te vinden. Dit doe je door steden te verkennen en tegen vijanden te vechten.