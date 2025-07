Fall Guys krijgt 60 FPS-update op Nintendo Switch 2

Fall Guys is een partygame die in de zomer van 2020 uitkwam en al vrij snel een gigantische hype werd. De game verscheen enkele jaren erna ook op de Nintendo Switch en is ook te spelen op de Nintendo Switch 2. De laatstgenoemde versie krijgt nu een nieuwe update welke zorgt dat je de game op 60 frames per seconde kan gaan spelen. Hiermee krijg je dus een aanzienlijk soepelere ervaring op de nieuwe console van Nintendo. Deze verbetering is onderdeel van de nieuwste ‘Tropical Tides’-update

In deze knotsgekke partygame speel je verschillende minigames met 59 andere spelers. Hierbij kun je denken aan voetbal, parkoersen afleggen of andere platform-uitdagingen. Ook niet geheel onbelangrijk: de game is gratis te downloaden én te spelen. Gaat deze update er bij jou voor zorgen dat je Fall Guys weer een nieuwe kans gaat geven? Of beleefde je al volop plezier aan de game? Laat het ons hieronder weten.