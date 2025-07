Nintendo Direct Partner Showcase zal morgen uitgezonden worden

Het is weer tijd voor een nieuwe Nintendo Direct. Morgen om 15:00 zal er een gloednieuwe Nintendo Direct Partner Showcase uitgezonden worden. In deze presentatie zal er ongeveer 25 minuten aan aankomende titels getoond worden voor de Switch en Switch 2. Dit heeft Nintendo zojuist bekend gemaakt.

Wat voor games er precies getoond gaan worden is onbekend, maar verwacht niet te veel van Nintendo zelf. Deze showcases zijn echt vooral voor derde partijen, maar af en toe komt er nog wel eens wat Nintendo zelf voorbij. Het is goed dat Nintendo deze keer focust op derde partijen want er zijn nog veel partijen die weinig of niets van hun plannen voor de Switch 2 hebben onthuld.