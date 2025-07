Weer een nieuwe Guardian-trailer voor Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Weer een nieuwe Guardian-trailer voor Towa and the Guardians of the Sacred...

Towa and the Guardians of the Sacred Tree verschijnt op 19 september 2025 voor de Nintendo Switch. Begin juli werd er een eerste Guardian-trailer uitgebracht. Daarin maakten we kennis met Nishiki en Rekka. Half juli volgde een tweede Guardian-trailer waarin de guardians Origami en Shigin werden geïntroduceerd. En nu onthult Bandai Namco alweer de derde Guardian-trailer. Akazu en Koro worden hierin aan ons voorgesteld. Je vindt de trailer onderaan dit bericht.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree speelt zich af in een magische realm, ver verwijderd van die van ons. In deze roguelite adventure titel speel je als Towa, een priesteres van het dorp Shinju. Jij krijgt de taak om de banden van de guardians of the sacred tree te versterken en de bedreiging van Magatsu’s forces te verslaan. Towa heeft er alles voor over om de krachten van de kwaadaardige Magatsu te verslaan. Maar dit kan ze niet alleen. Gelukkig krijgt ze hulp van 8 mogelijke compagnons (guardians). Elke Guardian heeft zijn eigen unieke vaardigheden en zwaarden. Ook Towa gaat niet onbewapend op pad, zij beschikt over een heilig zwaard (Tsurugi) en staf (Kagura). Creëer je eigen unieke speelstijl met deze mix aan wapens en personages om Shinju Village te redden. Meer informatie vind je op de website van de game.

Kijk jij uit naar Towa and the Guardians of the Sacred Tree? Laat het ons weten in de reacties!