System Shock Remake komt naar de Switch & Switch 2

Nightdive Studio heeft aangekondigd dat de Remake van System Shock naar de Switch en Switch 2 komt. Deze remake kwam oorspronkelijk in 2023 naar Steam, waar het erg positief ontvangen is. Of dat op de Switch ook zo zal zijn is nog even afwachten, want alhoewel we weten dat de game dit jaar nog op de Switch moet verschijnen is er nog geen concrete releasedatum. Nightdive doet in ieder geval zijn best om de game zo goed mogelijk naar de Switch te brengen. Zo zul je in-game bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de Joy-Con 2 muis functie en gyro aiming. Maar ook verschillende andere gevraagde aanpassingen zullen geïmplementeerd worden. Op de Switch 2 zal de game daarnaast op 1080p en 60FPS draaien. Hieronder kun je alvast de trailer bekijken.

System Shock is een sci-fi shooter/immersive sim, die in 1994 uitkwam. Deze eervolle remake combineert de gameplay van de originele titel met HD visuals, geüpdatet controls, een verbeterde interface en nieuwe geluiden en muziek. Het verhaal speelt zich af op Citadel Station, waar een psychotische AI genaamd SHODAN alles heeft overgenomen. De bemanning is veranderd in een leger van cyborgs en mutanten, en ze is van plan om hetzelfde met de Aarde te doen. En jij bent, natuurlijk, de enige die dit kan stoppen. Vecht je een weg door de diepten van een verdoemd ruimtestation waar je een combinatie van futuristische wapens, stealth en je eigen verstand moet gebruiken om te ontsnappen.