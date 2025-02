Famiiboards ontdekt nieuwe informatie Switch 2 specificaties door patenten

Famiiboards is ondertussen geen vreemde met informatie ontdekken rondom de Switch 2. Van het doorspitten van douane documenten om te ontdekken welke onderdelen wordt gebruikt tot het vinden van patenten. In een speculatiethread over de aankomende hardware zijn weer wat opvallende elementen naar boven gekomen. Zo zijn er technische details uit afbeeldingen naar voren gekomen uit een patent.

Allereerst rondom de console. Net als de originele Switch zal er een sensor in zitten voor het meten van licht in de omgeving en bevat die touchscreen. Wat echter opvallend is, is het gebruik van een 9 DoF bewegingssensor. Dit zat eerder ook al in de Wii U Gamepad, maar wordt ook veel gebruikt voor VR.

Bij de Joy-Con zijn ook wat bevestigingen uit de tekeningen gekomen. Zo is het bevestigd dat er in de rechter Joy-Con weer een NFC-chip zit. Of er komt iets nieuws of we zijn dus nog niet van amiibo af deze generatie. Daarnaast is het ook bevestigd dat beide Joy-Con een 9 DoF-sensor hebben. Ook hebben beide Joy-Con een optische sensor en maakt HD-Rumble een terugkeer. Wat alleen wel ontbreekt, is de IR-sensor. Nu is dat sowieso een feature die amper gebruikt werd.