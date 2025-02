Nintendo start Europese Play On-campagne

Het eerste kwartaal van 2025 is een goed moment om Switch-gamer te zijn! Nintendo introduceert hun Play On-evenement voor Europa, en dat begint vandaag al. Wat kun je daarvan verwachten? Kortingen, beloningen, demo’s en meer. Play On duurt tot 23 maart, dus dat is anderhalve maand!

Eerst die kortingen dan maar. Tot 23 februari houdt Nintendo een sale waarbij je flink kunt besparen op games in de Nintendo eShops. En zeker niet de eerste de beste games. Denk aan grote namen als Just Dance, Mario + Rabbits, Okami en Sonic & Shadow Generations. Daarnaast kun je tot 23 maart extra Gold Points verdienen als je een NSO-jaarabonnement afsluit of verlengt. Als de sale voorbij is, begint op 24 februari het volgende onderdeel van Play On: de Game Trials. Meer details hierover geeft Nintendo op 20 februari vrij.

Maar het voornaamste van Play On is misschien wel dat je de komende zes weken My Nintendo Platinum Points verdient door het spelen van specifieke games. Elke week is het een andere game, met deze week Animal Crossing: New Horizons om de campagne af te trappen. Volgende week is het de beurt aan Nintendo Switch Sports. Voor elke game ontvang je 30 Platinum Points. Ook zijn er ondertussen speciale Valentijns-items verkrijgbaar in Animal Crossing: New Horizons en doe je in Pokemon Scarlet en Pokemon Violet mee aan een raid met Valentijnthema.