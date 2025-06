Fantasy Life i krijgt gratis roguelike-modus in aankomende update

Level-5 heeft nieuwe details onthuld over de aankomende gratis DLC voor Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. De update heet “Update the World” en voegt een compleet nieuwe roguelike openwereldmodus toe aan het eiland Ginormosia. Een perfecte mix van uitdaging en vrijheid dus voor zowel beginners als doorgewinterde avonturiers.

Naast de nieuwe spelmodus kunnen spelers ook uitkijken naar extra uitrusting, recepten, mounts, kapsels en emotes. Alles om je personage nog unieker te maken! Ook komt er een geheel nieuw personage dat een grote rol gaat spelen in het verhaal van de nieuwe wereld. Wie dat is, wordt later bekendgemaakt. De ontwikkelaars geven aan dat ze hard werken om de update zo snel mogelijk uit te brengen. De community wordt bedankt voor de support en er wordt beloofd dat er nog meer moois onderweg is.

