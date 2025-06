Stasis brengt sciencefictionhorror naar de Nintendo Switch

Liefhebbers van griezelige avonturen kunnen zich opmaken voor een spannende trip: Stasis komt op 26 juni naar de Nintendo Switch. Deze point-and-click survival horror game verscheen oorspronkelijk in 2015 op pc en krijgt nu een tweede leven op de console van Nintendo.

In Stasis word je wakker op een verlaten ruimteschip, helemaal alleen… of toch niet? Je kruipt in de huid van John Maracheck, die op zoek gaat naar zijn familie en ondertussen bizarre mysteries moet ontrafelen. De game combineert klassieke adventure gameplay met een duister verhaal vol puzzels, enge hoekjes en creepy computersystemen. Dankzij de retrostijl, het top-down perspectief en de sfeervolle soundtrack van Mark Morgan (bekend van Fallout), voelt de game nostalgisch én fris tegelijk. Perfect voor wie van spanning en puzzels houdt!

Durf jij het aan om de geheimen van de Groomlake te ontdekken? Laat het weten in de reacties en bekijk hieronder de trailer!