Klaus Lee: Thunderballs knalt eind juni naar de Switch

Na flink wat vertraging is het eindelijk zover: Klaus Lee: Thunderballs verschijnt op 26 juni 2025 voor de Nintendo Switch. Assemble Entertainment en ontwikkelaar Nukklear brengen deze over-the-top platformer met een flinke knipoog en heel veel attitude eindelijk naar je scherm.

In deze knotsgekke game kruip je in de huid van Klaus Lee, een soort actieheld uit de jaren ’80 die bijna in allerlei beroepen rolde van stuntman tot spokenjager. Maar nu staat hij vooral bekend om z’n onwaarschijnlijke avonturen en explosieve sprongen. De game bevat meer dan 100 levels vol klassieke platformactie, een level-editor om je eigen creaties te bouwen, én de mogelijkheid om levels met anderen te delen zelfs cross-platform.

Zin om zelf de meest bizarre levels te maken of zie je jezelf liever als stuntheld in de hoofdrol? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!