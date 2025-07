FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time krijgt deze maand een fotomodus

Zoals je misschien wel weet vliegt FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time als warme broodjes over de toonbank. Vrijdag 13 juni deelde het officiële X-account van het spel dat er al 1 miljoen kopieën waren verkocht en dat in ongeveer een week tijd. Inmiddels zijn we weer iets meer dan drie weken verder en heeft ontwikkelaar en uitgever Level-5 weer een mooie mijlpijl gehaald. Zoals hieronder te zien is, is de game nu al meer dan 1,2 miljoen keer verkocht en daar willen ze jou bij Level-5 natuurlijk voor bedanken!

Alleen bedanken door ”bedankt” te zeggen, daar doet level-5 niet aan en daarom hebben ze voor alle spelers een klein cadeautje klaarstaan. Als je de code ”K9E8VADB” invult, dan ontvang je een aantal legendarische voorwerpen die je ongetwijfeld goed kunt gebruiken. Let er wel op dat je deze code alleen kunt gebruiken als je een Nintendo Switch Online-abonnement hebt.

Maar er is meer: deze maand komt er een fotomodus naar FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time! Fans van deze titel wilde al een tijdje een modus waarin je mooie foto’s kon maken en daar heeft de ontwikkelaar naar geluisterd. Een statische foto is natuurlijk niet leuk en daarom is het mogelijk om in de aankomende modus je houding en gezichtsuitdrukking aan te passen. Evenals kun je jouw buddies tonen of juist weghalen en natuurlijk de allermooiste hoek uitzoeken. Een precieze datum is nog niet bekend, al wordt de modus binnen drieënhalve week beschikbaar gesteld.