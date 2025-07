Muziek van The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D nu te beluisteren op Nintendo Music

Muziek van The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D nu te...

Regelmatig voegt Nintendo nieuwe muziek toe aan hun eigen Nintendo Music-app. Zo kunnen we sinds vorige week genieten van de muziek van New Super Mario Bros. U Deluxe. Toch vond Nintendo het nu al weer tijd voor een nieuwe soundtrack: die van The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. In totaal gaat het om maar liefst 51 nummers, waardoor je onder andere kunt genieten van Deku Tree, Kakariko Village en Spirit Temple. Als je alle muziek achter elkaar wilt luisteren, dan kost je dat 1 uur en 14 minuten.

De soundtrack is vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. Om de app te gebruiken is een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) vereist. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Music from the Nintendo 3DS game The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D is now available on the #NintendoMusic app!



Listen here: https://t.co/KFInwC3aNa pic.twitter.com/ZCW5njiBbV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 8, 2025

